Rettungshunde trainieren im Museumsdorf Kürnbach

„Personensuche im Museumsdorf Kürnbach“ – unter diesem Einsatzstichwort haben 25 Rettungshundeteams aus dem Bereich Mantrailing und Flächensuche des Bundesverband Rettungshunde mit insgesamt 30 Helfern für den Einsatzfall trainiert.

Hierbei bot sich das Museumsdorf in Kürnbach bei Bad Schussenried, das allmählich aus dem Winterschlaf erwacht und sich auf die bevorstehende Saison vorbereitet, als perfektes Übungsgelände an.

In fünf Suchgebiete eingeteilt

Die Einsatzkräfte aus den Hundestaffeln Biberach und Donau-Iller trafen gegen 9 Uhr sukzessive nach der Alarmierung auf dem Sammelparkplatz P1 ein. Eine Übungs- und Einsatzleitung wurde am südlichen Rettungseingang des Dorfes errichtet. Von dort aus wurde das Gelände in fünf Suchgebiete eingeteilt und den Rettungshundeteams zugewiesen.

Aufgrund der Zugangsmöglichkeiten zu historischen Scheunen mit altem Fuhrwerk oder Gebäuden, wie etwa die historische Kegelbahn, war es nicht nur für die Hundeteams, sondern auch für die Versteckpersonen und Fotografen ein großartiges Erlebnis, teilt der Verband mit.

Unter strenger Beobachtung der dort heimischen Hühner und Ziegenherde wurden bei strahlendem Sonnenschein bis in die Abendstunden 132 Personensuchen im Museumsdorf erfolgreich durchgeführt.

Viele Erfahrungen und Verbesserungsmöglichkeiten konnten an diesem Tag für alle beteiligten erarbeitet werden. In einem waren sich jedoch alle Hundeführer, Hunde, Zuschauer und tierische Bewohner des Museumsdorfs völlig einig: Es war in jeder Hinsicht ein sehr spannender und erfolgreicher Tag.

Der Verband dankt dem Landkreis Biberach und dem Team des Oberschwäbischen Museumsdorfs in Kürnbach, das diesen Übungstag ermöglicht hat.