Renovierte Räume für jeden Anlass

Frisch gezapftes Fassbier, ein Freigetränk für jeden Gast und Live-Musik: die Brauerfamilie Ott und das gesamte Team des Schussenrieder Bierkrugmuseums laden nach den abgeschlossenen Renovierungsarbeiten am Sonntag, 15. Mai, zum Tag der offenen Tür ein. Wie die Brauereifamilie mitteilt, können von 11 bis 17 Uhr auch die renovierten Gasträume besichtigt werden. Die Räume wurden modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Nach Angaben der Familie Ott strahlen die „Jagdstube“, die „Schussenrieder Stube“ der „Bierkeller“, sowie der große schattige Biergarten Frische und Gemütlichkeit aus und bieten nun mit der Museumsschänke und dem Bierkrugstadel ein großes Angebot an Sitzplätzen. Auch das Museum gibt einiges her: Unter dem Motto: „Trinkkultur aus fünf Jahrhunderten“ laden rund 1.200 Bierkrüge aus den Jahren 1550 bis 1925 zu einer Reise durch die Geschichte des Bieres in Deutschlands 1. Bierkrugmuseum ein. Sandra und Michael Ott führen die Brauerei, das Bierkrugmuseum und die Gaststätte bereits in der vierten Generation. Nach ihren Vorstellungen seien in den vergangenen Wochen und Monaten die Umbauarbeiten mit eigenen und regionalen Handwerkern umgesetzt worden. Insgesamt stehen nun sechs unterschiedlich gestaltete Räume für verschiedene Anlässe zur Verfügung. Die Besucher erwartet an diesem Tag freier Eintritt in Deutschlands 1. Bierkrugmuseum, ein Freigetränk 0,3l, Live-Musik und vieles mehr. Bei einer Verlosung gibt es eine Brauereiführung mit Bierverkostung und anschließendem Essen für zehn Personen zu gewinnen. Tischreservierungen können per Telefon unter der Nummer 07583 / 4 04 11, per E-Mail an reservierung@schussenrieder.de oder online auf www.schussenrieder.de vorgenommen werden.