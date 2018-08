Reiter ziehen durch die Fluren rund um Hopferbach

Alljährlich Anfang September steht Hopferbach im Zeichen des ersten frühherbstlichen Flurritts in Oberschwaben. Der religiöse Brauch bringt den Dank für die eingebrachte Ernte zum Ausdruck. Am Sonntag, 2. September, erwarten daher die Otterswanger Kirchengemeinde St. Oswald und die Blutreitergruppe Bad Schussenried und die gesamte Hopferbacher Einwohnerschaft mehr als ein Dutzend Reitergruppen aus der näheren und weiteren Umgebung.

Die Reiter stellen sich um 13 Uhr auf der Reichenbacher Straße auf und ziehen mit Liedern und Gebeten durch die Fluren rund um Hopferbach. Eingebunden in den Umritt sind Stationen an Feldkreuzen in Richtung Reichenbach sowie an den Straßen nach Schwemme und Otterswang.

Den Schmuck der Wegkreuze übernehmen traditionell die privaten Besitzer. Während die Reiter in den Fluren unterwegs sind, wird zusammen mit dem Kirchenchor St. Oswald bei der St.-Wendelinus-Kapelle eine Andacht gefeiert. Nach der Rückkehr empfangen Reiter und Pilger den feierlichen Schlusssegen.

Für die musikalische Begleitung des Wendelinusrittes sorgt neben dem St.-Oswald-Chor auch die Musikkapelle Otterswang. Nach dem Ritt sind die Besucher zu einem gemütlichen Beisammensein auf dem Hof der Familie Harsch eingeladen. Für Speis und Trank sorgt die Blutreitergruppe Bad Schussenried. Bei weniger gutem Wetter bietet ein Zelt besten Schutz.