Rein in die Kartoffeln

Der Familiensonntag steht dieses Woche unter dem Motto „Kartoffelernte“. Los geht es um 10 Uhr. Die Besucher dürfen ihre eigene „Grumbiera“ aus dem Acker zu ziehen. Bevor jedoch die selbst geerntete Kartoffel verspeist werden kann, zeigen Kartoffelrode-Vorführungen, wie die historische Kartoffelernte vonstattenging.

Nach der Arbeit auf dem Kartoffelacker können sich die Besucher mit frischen, aus dem historischen Kartoffeldämpfer geholten Kartoffeln am Stand des Kürnbacher Fördervereins stärken. Beeindruckend ist auch der vollautomatische Kartoffeldämpfer der Firma Gotthardt und Kühne aus dem Jahr 1967, der zur Herstellung von Schweinefutter genutzt wurde. Interessierte erfahren in offenen Führungen mit Hans Köberle Informatives zu Landwirtschaft und Kartoffelernte. Auch handwerklich ist einiges geboten: Während Karl Seefelder seinen Hammer in der Schmiede schwingt, zeigt Andreas Kaupp, wie Gemüsebürsten hergestellt werden. Darüber hinaus sind die Kartoffelhöfe Störkle und Daiber mit Info- und Verkaufsständen präsent, und die kleinen Gäste können bei einem kreativen Bastelprogramm rund um die tolle Knolle ihr persönliches Erinnerungsstück fertigen oder am lustigen Kaufladenparcours teilnehmen.

Auch kulinarisch dreht sich alles um die tolle Knolle: Service Direkt stellt in der Häuserküche köstliche Kartoffelwürste mit Apfelmus her und serviert Kartoffelpuffer.