Reichle muss sich mit DM-Rang fünf zufriedengeben

Für die Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried ist der Einer-Wettkampf bei der Junioren-DM in Amorbach (Bayern) nicht nach Wunsch verlaufen. Ihrer Erwartung, am Ende auf dem Treppchen zu stehen, konnte sie nach RMSV-Angaben nicht gerecht werden. Sie musste sich mit dem fünften Platz zufriedengeben.

Der Wettbewerb war vom ausrichtenden RRSV Amorbach unter den Hygieneauflagen bestens organisiert. Hannah Reichle war laut RMSV-Mitteilung optimal vorbereitet und das Training am Tag vor dem Wettbewerb lief ebenfalls sehr gut. Doch beim eigentlichen Wettkampf zeigte sie untypische Fehler, wie zum Beispiel den Übergang Fronthang-Steuerrohrsteiger den sie knapp außerhalb der Flächenbegrenzung absolvierte. Die Folge: Die Übung wurde zu 100 Prozent abgezogen. Auch das laut RMSV sehr strenge Kampfgericht meinte es nicht gut mit Reichle, so wurden Übungen mit hohen Prozentabzügen abgewertet, die sie perfekt zeigte. Zum Schluss konnte Reichle die letzte Übung nicht mehr in der vorgegebene Zeit zeigen, wofür sie wiederum Abzüge in Kauf nehmen musste. Mit 147,58 Punkten reichte es für Reichle letztlich nur zu Platz fünf.

Für die RMSV-Sportlerin heißt es nun, die DM abzuhaken und nach vorn schauen. Am 27./28. August hat sie bei der Junioren-Europameisterschaft nochmal die Chance zu zeigen, dass mehr in ihr steckt.

Den DM-Titel gewann Jana Pfann (RKB Bruckmühl/182,89 Punkte). Die Silbermedaille sicherte sich Lena Leutgeb (RKV Denkendorf/153,23). Bronze ging an Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen/152,96).