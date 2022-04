Reichle gewinnt Junior-Masters-Serie

Die Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried hat bei der fünften und sechsten EM-Qualifikation in Ilsfeld nochmals ihre Form bestätigt und sich den Gesamtsieg in der dreiteiligen Junior-Masters-Serie geholt. Das EM-Ticket hatte sie schon beim zweiten Junior Masters in Gutach gelöst, die DM-Qualifikation hatte sie ebenso bereits geschafft.

In der Vorrunde (5. EM-Qualifikation/DM-Halbfinale) zeigte Reichle ihre Kür zu Beginn nach RMSV-Angaben in der Schozachtalhalle mit nur geringen Abzügen. In der zweiten Hälfte konnte sie zwei Bodenberührungen beim Übergang vom Fronthang zum Steuerrohrsteiger und bei den Kehrreitsitzsteiger-Drehungen nicht vermeiden. Mit 153,25 Punkten erreichte Reichle so Rang zwei hinter Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen/156,90 Punkte). Im Finale fand die Schussenriederin dann zu ihrer Bestform zurück und absolvierte eine top Kür mit geringen Abzügen. Mit 173,10 Punkten verwies sie Ceyda Altug (163,99) und Lena Leutgeb (RKV Denkendorf/155,16) auf die Plätze zwei und drei und holte sich den Sieg in der Junior-Masters-Serie. Die EM steigt am 27./28. Mai in Schaffhausen (Schweiz). Die Junioren-DM findet am 14./15. Mai in Amorbach (Bayern) statt.