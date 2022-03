Reichle fährt souverän zum Landesmeistertitel

Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren im Kunstradfahren in Unterweissach eine sehr gelungene Kür gezeigt. Damit sicherte sich die Sportlerin vom RMSV Bad Schussenried souverän den Landesmeistertitel.

Der Ausrichter RSV Unterweissach hatte – unter den aktuellen Hygieneauflagen – nach RMSV-Angaben für beste Hallenverhältnisse gesorgt. Im Einer-Wettbewerb der Juniorinnen (U19) trat Reichle in einem Starterfeld von 14 gemeldeten Sportlerinnen an. Zwei davon konnten krankheitsbedingt allerdings nicht starten.

Mit 182,20 Punkten hatte die RMSV-Sportlerin die Kür mit der höchsten Schwierigkeit eingereicht, gefolgt von Lena Leutgeb (RKV Denkendorf/167,00) und Sandra Oehler (RV Herrenzimmern/162,60). Gleich zu Beginn ihres Programms zeigte Reichle den Lenkerhandstand in Perfektion. Auch in der Folge sahen die Kampfrichter kaum Anlass dafür, Punkte abzuziehen. Nur die letzte Übung konnte die RMSV-Sportlerin nicht mehr in die vorgegebene Zeit, was Punktabzüge bedeutete.

Reichle holte sich letztlich den Landesmeistertitel mit 167,13 ausgefahren Punkten und qualifizierte sich damit souverän für die deutsche Meisterschaft der Junioren. Platz zwei ging an Lena Leutgeb (150,56 Punkte), Dritte wurde Sandra Oehler (143,21). Für Reichle war dies auch nochmals ein gelungener Test für das erste Junior-Masters, das am 26. März in Velbert (Nordrhein-Westfalen) stattfindet.