Reichle fährt auf Rang eins beim Junior-Masters in Velbert

Die Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried ist beim ersten Junior-Masters in Velbert (Nordrhein-Westfalen) auf Rang eins im U19-Einer-Wettbewerb gefahren. Damit sicherte sie sich auch die Führung in der EM-Qualifikation.

In der Vorrunde zeigte Reichle nach RMSV-Angaben eine fast fehlerfreie Kür, nur den Sattelstand konnte sie nicht korrekt zeigen und musste Punktabzüge in Kauf nehmen. Die Ausführung ihrer Kür war ansonsten dennoch perfekt und so erreichte sie mit einer neuen Bestleistung von 172,89 Punkten und einem deutlichen Vorsprung Rang eins, gefolgt von Lena Leutgeb (RKV Denkendorf/155,26 Punkte) und Ceyda Altug (RRMV Friedrichshafen/148,64). Im Finale zeigte Reichle etwas mehr Nervosität und konnte zwei Bodenberührungen beim Damensitzsteiger rückwärts und bei der Lenkerdrehung eineinhalbfach nicht vermeiden. Im Anschluss fuhr sie ihre Kür angesichts der dadurch verlorenen Zeit taktisch klug zu Ende und konnte so noch alle Übungen in die Wertung bringen. Mit den erzielten 161,79 Punkten war sie laut RMSV-Mitteilung nicht ganz zufrieden, gewann aber dennoch auch das Finale. Den zweiten Platz holte sich Ceyda Altug (159,75 Punkte), Dritte wurde Lena Leutgeb (155,40). Das zweite Junior-Masters findet am 9. April in Gutach statt.