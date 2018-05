Reichle fährt zu DM-Silber

Großer Erfolg für Hannah Reichle: Die Kunstradfahrerin des RMSV Bad Schussenried hat bei den deutschen Hallenradsport-Schülermeisterschaften in Worms eine fast fehlerfreie Kür gezeigt. Der Lohn: Sie gewann die Silbermedaille.

Die deutschen Schülermeisterschaften im Hallenradsport richtete der VfH Worms in der Sporthalle im Bildungszentrum aus. Es war eine gelungene, gut organisierte Veranstaltung in einer mühevoll ausgeschmückten großen Sporthalle. Die Trainingsmöglichkeiten und der Boden waren perfekt fürs Kunstradfahren und Radball. Hannah Reichle ging in der Einer-Disziplin der Schülerinnen gemeinsam mit 16 Starterinnen auf die Fläche. Mit einem aufgestellten zweiten Platz mit 120,50 eingereichten Punkten startete sie in den Wettkampf. Die höchste Schwierigkeit reichte die Favoritin, Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen (130,90 Punkte), ein.

Die Nervosität war sehr groß, doch Hannah Reichle spulte ihre Kür sehr sicher und konzentriert ab. Nur bei der Kehrsteuerrohrsteiger-Drehung und beim Kehrsteuerrohrsteiger rückwärts bekam sie vom Kampfgericht Prozente abgezogen. Mit 105,15 ausgefahrenen Punkten war sie am Ende überaus glücklich und sicherte sich die Silbermedaille.

Lena Leutgeb zeigte mehrere Unsicherheiten und musste sich mit 99,35 ausgefahrenen Punkten und dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Annika Schlag (RVC Böhl-Iggelheim) konnte sich mit ausgefahrenen 100,53 Punkten über die unerwartete Bronzemedaille freuen. Die Favoritin Ceyda Altug meisterte ihr Programm perfekt und holte sich die Goldmedaille mit 120,73 Punkten.