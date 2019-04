Reichenbacher Musiker bestätigen ihren Vorstand

Die Mitglieder des Musikvereins Reichenbach haben während der Jahreshauptversammlung Carolin und Martin Geiger in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Sabine Geiger wurde zudem als als passives Ausschussmitglied und Reinhold Gaiser als Kassenprüfer wiedergewählt.

Wechsel gab es jedoch in anderen Ämtern. Lena Herwanger übernimmt zukünftig die Position der stellvertretenden Jugendleiterin anstelle von Thomas Hermann, der dafür zusammen mit Leonie Herwanger als aktiver Beisitzer in den Ausschuss eintritt. Dafür scheiden Jennifer Zoll und Katrin Hepp als aktive Ausschussmitglieder aus.

Vorsitzender Martin Geiger eröffnete die Versammlung und erinnerte zu Beginn an die musikalischen Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahrs. Dazu zählte das 30-jährige Dirigentenjubiläum, zu dem die Musiker für ihren Dirigenten eine Polka komponieren ließen, das Wertungsspiel, bei dem der Musikverein in der Oberstufe antrat und das Prädikat „hervorragend“ erhielt sowie der Blasmusikwettbewerb in Ebenweiler.

Schriftführerin Victoria Bolay reflektierte das Vereinsjahr 2018, in dem es einiges zu meistern gab, sowohl musikalisch als auch organisatorisch. Kassiererin Christina Schwarz berichtete über einen soliden Kassenstand.

Nicht nur Vorsitzender Martin Geiger, sondern auch Dirigent Theo Gnann zeigte sich mit dem Leistungsstand der derzeit 80 aktiven Musiker sehr zufrieden. Hervorzuheben sei vor allem, wie harmonisch die Zusammenarbeit, das gemeinsame Musizieren, aber auch die Kameradschaft zwischen Jung und Alt im Verein funktioniere. Nicht ganz zufriedenstellend sei der Probenbesuch, vor allem in den Sommermonaten. Beide erhofften sich für die Zukunft mehr Disziplin.

Dennoch konnten vier Musiker für einen mehr als 90-prozentigen Probenbesuch mit einem kleinen Präsent belohnt werden. Diese gingen an Salome Gnann, Verena Gnand, Sarah Ruß und Christina Schwarz.

Jugendleiterin Anja Gnann fasste das vergangene Jahr aus Sicht der Jugendarbeit zusammen und nannte als Höhepunkte für den Nachwuchs das Hüttenwochenende der gemeinsamen Jugendkapelle, der Blockflötenausflug, der jährliche Vorspielnachmitta, sowie der Programmpunkt am Kinderferienprogramm.