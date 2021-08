Regionalentwicklung besichtigt Projekte

Die Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO) bietet am Freitag, 10. September, eine Exkursion zu umgesetzten Projekten in der Region an.

Von 14 bis etwa 17.30 Uhr werden geförderte Projekte besucht und Projektträger berichten über deren Entstehung und Umsetzung.

Ziele sind der „Naturerlebnisraum Totholzwand“ in Bad Waldsee, der NaturRaum Blau in Volkertshaus, der Dorfstadel mit Backhaus in Zollenreute und die Golfanlage in Aulendorf. Der Treffpunkt ist um 13.50 Uhr am Fürstlichen Golfplatz in Bad Waldsee.