Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels geht in die nächste Runde: Hunderttausende lesebegeisterte Schüler der 6. Klassen haben sich am größten bundesweiten Lesewettstreit beteiligt. Jetzt gehen die Schulsieger in den regionalen Entscheiden der Landkreise an den Start. Der Regionalentscheid für den Landkreis Biberach wird ausgetragen von der Eulenspiegel Buchhandlung Bad Schussenried und findet am Dienstag, 19. Februar, um 15 Uhr im Foyer der Stadthalle Bad Schussenried statt. Eine Fachjury bewertet die Vorleser und kürt einen Sieger, das Finale der Landesbesten findet dann im Juli statt.