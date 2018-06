Regional und handwerklich hergestellte Gaumenfreuden

Zum zehnten Mal verwandelt sich am Donnerstag, 28. Juni, das Areal vor dem Kloster Schussenried in einen Treffpunkt für kulinarische Feinschmecker. Von 16 bis 22 Uhr findet dort der Spezialitätenmarkt statt.

Er erfreut sich längst zahlreicher Stammgäste. Die Besucher werden mit Gaumenfreuden verwöhnt, die im Supermarkt um die Ecke nur schwer zu finden sind. Traditionell stehen auch diesmal wieder regionale und handwerklich hergestellte Produkte im Mittelpunkt – ein Grundanliegen des Spezialitätenmarkts.

Aber auch der internationalen Vereinigung „cittaslow“, der Bad Schussenried seit acht Jahren angehört.

Mit Herstellern sprechen

Genießen und entschleunigen, den ursprünglichen und unverfälschten Geschmack von Lebensmitteln wieder entdecken, mit den Produzenten ins Gespräch kommen – all das lässt sich an diesem Abend vor der Kulisse des Klosters miteinander verbinden. Ob frisch gerührter Joghurt aus unbehandelter Milch, Schnäpse und Säfte, handgemachte Maultaschen, Weinbergschnecken, feine Essige, Dekowaren oder frisch gebackene Kuchen und Kartoffelspezialitäten – die Marktbeschicker sind stolz auf ihre besonderen Produkte und präsentieren sie an diesem Abend in entspannter Atmosphäre. Mit dabei ist auch der Verein Slow Food und die Damen der Tourist-Information, die für die Besucher eine kleine Überraschung bereit halten.

Gemüseschiff und Spätzlekönigin

Nicht fehlen darf auch das Reichenauer Gemüseschiff. Ihr Kommen zugesagt haben außerdem die Allgäuer Käsekönigin Celina Gmünder und die Spätzlekönigin Jana Hofmann. Bürgermeister Achim Deinet wird beide bei der Eröffnung des Marktes offiziell vorstellen.

Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Kapelle „Amorados“.