59 Zehntklässler der Jakob-Emele-Realschule haben kurz vor dem Schuljahresende ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

In der voll besetzten Stadthalle eröffnete das Schulorchester unter der Leitung von Miriam Würtele ein abwechslungsreiches Programm. Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit“ gestalteten die Absolventen mit ihrem Religionslehrer Martin Rodi einen geistlichen Impuls, gefolgt von musikalischen Beiträgen von Schülern der Klassen 9 und 10 und verschiedenen Wortbeiträgen. Rektor Albrecht Binder betonte in seiner Ansprache den nach wie vor hohen Stellenwert der Mittleren Reife bei Industrie und Handwerk. Der Abschluss sei außerdem Sprungbrett für eine weiterführende schulische Ausbildung.

Vonseiten der Elternschaft beglückwünschte der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Jansen die Absolventen zur bestandenen Mittleren Reife. Schulleiter Binder und die Klasserlehrer der Absolventen verliehen insgesamt 15 Belobigungen und 12 Preise. Darüber hinaus wurden Sonderpreise für die besten Jahrgangsleistungen in den Fächern Deutsch und Religion sowie ein Sozialpreis verliehen.

Jahrgangsbeste Schüler waren in diesem Jahr Juliane Hiller (10c), Corinna Wiedmann (10a), Luca Gnann (10b), Ann-Sophie Mayerföls (10b) und Sebastian Ruß (10a). Den Sonderpreis für das Fach Deutsch, gestiftet von der Buchhandlung Eulenspiegel, erhielten in diesem Jahr gleich zwei Schülerinnen, die den genau gleichen Notenschnitt (1,2) im Fach Deutsch erreicht hatten: Ann-Sophie Mayerföls (10b) und Sarah Becherle (10c). Den Religionspreis, der von der Evangelischen Landeskirche beziehungsweise der Diözese Rottenburg vergeben wird und der die Note 1 sowohl als Jahresleistung in den Klassen 9 und 10 als auch in der Fächerübergreifenden Kompetenzprüfung voraussetzt, erhielten Nina Baumgärtner (10b) und Leonie Blersch (10c).

Schülersprecher Sebastian Ruß (10a) durfte sich über den Sozialpreis freuen, der vom Förderverein der Jakob-Emele-Realschule für herausragendes soziales Engagement für die Klassen- und Schulgemeinschaft verliehen wurde. Nach der Zeugnisübergabe endete der offizielle Teil der Abschlussfeier mit dem gemeinsamen Abschlusssong „Without You“ unter der Leitung von Stefanie Kolb.