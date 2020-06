Raiffeisenbank Bad Schussenried erstrahlt in neuem Glanz

Nach acht Monaten Renovierungszeit erstrahlt die Raiffeisenbank Bad Schussenried in neuem Glanz. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

der längst fälligen Dachsanierung seien mit der Installation einer Photovoltaikanlage und einer energieeinsparenden Dämmung auch die energetischen Anforderungen umgesetzt worden.

Die neue Farbgestaltung an der Fassade unterstütze, so das Unternehmen, den individuellen Charakter des Gebäudes. In den neuen Büroräumen im zweiten Obergeschoss könnten nun neun Mitarbeiter zusätzlich ihren Arbeitsplatz finden. „Insgesamt ein gelungenes Konzept“, so Vorstandsmitglied Reinhold Rehm.

Zudem lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmen, der Firma Walser Holzbau und allen beteiligten Unternehmen, die an dieser Renovierung mitgewirkt haben.

Den Kunden dankte er für die Nachsicht für die während der Renovierungsphase verbundenen Unannehmlichkeiten.