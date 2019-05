Rückschlag für Bad Schussenried im Titelrennen

Der FV Bad Schussenried geht nach der 0:2 (0:1)-Niederlage beim FC Krauchenwies mit zwei Punkten Vorsprung in die letzten drei Spieltage. Dabei profitierte der FV vom Remis der TSG Ehingen, die in Blönried/Ebersbach eine 2:0-Führung aus der Hand gab.

Bad Schussenried versuchte vor 250 Zuschauern schon früh, die Begegnung an sich zu reißen, fand allerdings gegen die defensivstarken Gastgeber kaum ein Durchkommen. Stattdessen ging der Underdog sogar in Führung, als Patrick Vogler mit einer Direktabnahme das 1:0 erzielte. Im weiteren Spielverlauf war der Tabellenprimus zwar optisch überlegen, konnte jedoch kaum Kapital aus seinen Offensivbemühungen schlagen. Der FC Krauchenwies bot eine laufintensive und kämpferische Kraftleistung und wies den Tabellenführer so in seine Schranken. In der 80. Minute besiegelte FCK-Torjäger Vogler den Heimsieg. Zuvor hatte FCK-Keeper Marius Frank einen Strafstoß (55.) pariert.