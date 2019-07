Quecke-Brüder verpassen Silber knapp

Das Kunstrad-Duo Matthias und Michael Quecke vom RMSV Bad Schussenried hat sich bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Elite in Gutach die Bronzemedaille geholt. Silber verpassten die beiden Schussenrieder nur knapp.

Die Quecke-Brüder starteten als zweitbestes Paar und wollten mit einem neuen Programm, das einen höheren Schwierigkeitsgrad von 142,60 Punkten beinhaltete, näher an die Spitzenfahrer herankommen. Dies gelang dem RMSV-Duo in Gutach noch nicht. Bei den Standdrehungen auf zwei Rädern mussten sie wegen einer nicht korrekten Ausführung einige Prozentabzüge in Kauf nehmen. Den neu ins Programm aufgenommenen Reitsitzsteiger rückwärts Schulterstand meisterten Quecke/Quecke derweil bis zum Abgang perfekt. Zum Schluss der Kür geriet das RMSV-Duo in Zeitnot und konnte die letzte Übung nicht mehr in der vorgegebenen Zeit zeigen, was weitere Punktabzüge bedeutete. Nur um 0,09 Zähler verfehlten die Quecke-Brüder die Silbermedaille am Ende.

Die härtesten Konkurrenten der Schussenrieder, Stapf/Tisch (RV Pfeil/Magstadt), holten sich die Goldmedaille. Silber gewannen Füssel/Schwendemann (RSV Gutach). Den vierten Platz belegten Donis/Gutknecht (RKV Ilsfeld), Fünfter wurden Auer/Auer (RMSV Nenzingen). Die amtierenden Weltmeister Scheffold/Hanselmann konnten verletzungsbedingt nicht an den Start gehen.