Der Schussenrieder Gemeinderat befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 26. September, von 18 Uhr an im kleinen Saal der Stadthalle mit einer geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage Schachenhölzle in Otterswang. Es geht um den Bebauungsplan hierfür sowie um eine diesbezügliche Änderung des Flächennutzungsplans.

Außerdem soll der Rat den Startschuss für das Bebauungsplanverfahren Sägmühleweg geben, dort sind Wohn- und Gewerbegebäude vorgesehen. Weitere Themen sind die Wahl der Ortsvorsteherin von Otterswang, die Änderung der Benutzungssatzung für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, die Verpachtung der Gastronomie am Zellersee, die Geschäftsordnung des Rats sowie die Umbenennung der Friedhofstraße in Reichenbach und die Höhergruppierung der Erzieherinnen in den katholischen Kindergärten.

Bekanntgaben und Baugesuche stehen ebenfalls auf dem Programm. Wie immer können zu Beginn und am Ende der Sitzung Bürger Fragen stellen.