Der FV Bad Schussenried hat sich in der Fußball-Bezirksliga Donau 2:2 von der SGM Hettingen/Inneringen getrennt.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Felix Bonelli in Führung. In der Folgezeit verpassten es die Violetten allerdings, nachzulegen. Hettingen/Inneringen gelang so der Ausgleich. Kurz vor der Pause stellte Matthias Schniertshauer mit einem Traumtor, einem Schuss in den Winkel, den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste sogar Vorteile und brachten die Hausherren ein ums andere Mal in Bedrängnis.

Armin Steinhart gelang dann der verdiente Ausgleich. „Durch das Verletzungspech ist unser Kader derzeit erheblich geschwächt. Am Ende sind wir mit dem Punktgewinn mehr als zufrieden“, berichtete Bad Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck nach der Partie. Tore: 1:0 Felix Bonelli (8.), 1:1 Florian Flöß (36. FE), 2:1 Matthias Schniertshauer (40.), 2:2 Armin Steinhart (70.).