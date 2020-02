Prinzessin Vanessa II. und Prinz Lucas II.laden gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar Paul II. und Jana I. am Samstag, 15. Februar, zur ersten Prunksitzung in Narrenried ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Narhalla in Bad Schussenried. Die zweite Prunktsitzung folgt am Samstag, 22. Februar, ebenfalls von 19.30 Uhr an in der Stadthalle.

Dazwischen stehen zahlreiche weitere Fasnetstermine an: Am Sonntag, 16. Februar, beginnt um 10.30 Uhr die Messfeier mit den Narren in der St.-Magnus-Kirche und um 14 Uhr Uhr der Kinderball in der Narhalla. Am Donnerstag, 20. Februar, werden zuerst die Schüler befreit und dann gegen 10.45 Uhr folgt der Rathaussturm. Um 13.30 Uhr beginnt die Hausfasnet mit Narrenbaumstellen, Kinderumzug sowie die Kinderdisco im Haus des Brauchtums, Jugenddisco im Zelt beim Weinstadel und dem Narrendorf in der Stadt. Um 19 Uhr beginnt der Hemdglonkerumzug mit Proklamation des Prinzenpaares

Der Rosenmontagsumzug beginnt am 24. Februar um 13.30 Uhr. Am Fasnetsdienstag 25. Februar, wird um 18 Uhr der Narrenbaum auf dem Marktplatz gefällt.