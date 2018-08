Projektchor „Reif für Insel“ gastiert in Bad Schussenried

Das Humboldt-Spracheninstitut Bad Schussenried eröffnet am kommenden Dienstag, 4. September, einen Konzertpavillon auf dem Campus am See. Die Premiere macht am Dienstag um 20 Uhr der Projektchor „Reif für die Insel“ unter Leitung von Patrick Bopp. Der Dirigent ist Mitglied der A-cappella-Formation „füenf“. Auf dem Programm der Waiblinger Sänger stehen Chorarrangements von Jazz, Rock, Pop bis hin zur Weltmusik unter dem Motto „Werkstattkonzert“. Der Eintritt ist frei.

Der Pavillon bietet auf einer Grundfläche von 600 Quadratmetern Sitzplätze für 300 Besucher und ist vollständig barrierefrei. Für Musiker und Sänger steht eine mobile 50-Quadratmeter-Bühne und moderne Technik bereit. Das Jugendgästehaus des Humboldt-Instituts ist bei Chören und Orchestern wegen der zahlreichen Proberäume äußerst beliebt. Der neue Pavillon bietet nun auch ideale Bedingungen für Proben und Konzerte großer Orchester.

Für Besucher stehen Parkplätze im Zellerseeweg in ausreichender Zahl zur Verfügung. Der Eingang des Pavillons befindet sich in der Alpenstraße und ist vom Parkplatz über den Karl-Danner-Weg zu Fuß zu erreichen. In der Alpenstraße gibt es keine Parkplätze.