Wieder ein Schuljahr geschafft – und für manche ist es das letzte am Caspar-Mohr-Progymnasium. Grund genug, ein kleines Fest am Schuljahresende zu feiern.

Schulleiterin Susanne Wehling begrüßte die vielen Gäste, unter ihnen auch viele ehemaligen Schüler. „Bildung kommt nicht von Bildschirm“ - unter dieser Überschrift erläuterte sie das pädagogische Konzept des Progymnasiums. Bildung heiße vielmehr, sich ein inneres Bild der Welt zu machen und selbst in ihrer Gestaltung aktiv zu werden, so wie das die Schüler des Progymnasiums in dem vergangenen Jahr in der Kommunalpolitik getan haben.

Die Zehntklässler wurden danach von ihrer Klassenlehrerin Claudia Richter feierlich verabschiedet, die in ihrer Rede mit liebevollen kleinen Spitzen die Stärken und Schwächen der Klasse Revue passieren ließ. Stellvertretend für die Abschlussklasse bedankte sich Marius Bader in seiner Rede bei den Lehrern für sechs gute Jahre, deren Höhepunkte die Zehner in ihrem Abschiedsfilm präsentierten.

Im Anschluss daran stellte Susanne Wehling der Schulgemeinschaft einige der neuen Kollegen vor, die im nächsten Schuljahr an der Schule arbeiten werden: Rebecca Stark, Eva Beißwenger, Bernd Elshoff und Andrea Rimmele. Rebecca Stark, die auch die Klassenlehrerin der neuen Fünfer werden wird, nahm diese mit in ihre erste Unterrichtsstunde.

Währenddessen fand in der Aula die Ehrung all derjenigen Schüler statt, die sich in diesem Jahr durch hervorragende Leistungen einen Preis oder eine Belobung verdient hatten. Die Schülersprecher Anna Schilling und Markus Bleyer, die MAUS-Medien-Agenten und das soziale Team der SMV, das das Spendenkonzert zugunsten der Bad Schussenrieder Tafel organisiert hatte, wurden für ihr Engagement ebenfalls geehrt.

Im Schulhaus erinnerten Plakate an die Projekttage, eine Diashow zeigte Eindrücke aus den verschiedenen Projekten. Für gute Stimmung bei der Hockete im Schulhof sorgte die Schülerband „Dusty Basement“ unter der Leitung von Jona Mack mit Anna Swora als Leadsängerin und ein getanzter Flashmob unter der Anleitung der Sportlehrer Andrea Rimmele und Magnus Koch.