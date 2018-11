Prinzessin Katja und Prinz Dominik regieren Narrenried

Der Start in die neue Fasnetssaison ist in Bad Schussenried traditionell am „Elften – Elften“, ist die Narrenrieder Fasnet doch karnevalistisch geprägt. Bereits am Vorabend des Elften Elften begrüßte Präsident Markus Gögler mehr als 200 Aktive, Besucher und Freunde der Narrenzunft im Haus des Brauchtums zu einer bunten Auftaktveranstaltung mit Gardetanz, Sketchen und Kunstradsport.

In humorvollen Art führte Sitzungspräsident Wolfgang Mayerföls durch das zweistündige Programm, dem sich eine stimmungsvolle Party anschloss. Höhepunkt des Abends war jedoch die Vorstellung des neuen Prinzenpaares 2019. Katja I und Dominik I werden als Lieblichkeit und Tolität die Narrenschar der Schussenrieder Zunft anführen. Die kommende Kampagne steht in Narrenried unter dem Motto „Wilde Löwen und auch Tiger - Narrenried im Dschungelfieber“.

Lieblichkeit Katja I, alias Katja Michel, kommt ursprünglich aus der Gemeinde Ebisweiler, einem Teilort von Aulendorf. Die 28-jährige ist selbständige Mediengestalterin, die ihre Wurzeln bei der Maskengruppe Hurgler der Narrenzunft Bad Schussenried hat. Heute ist sie im Ausschuss und aktive Hästrägerin als Hurgler oder Bähmull.

Ihr zur Seite steht seine Tolität Prinz Dominik I, alias Dominik Kettnacker. Auch er ist von der Fasnet vorbelastet, war doch Opa Albert Kettnacker Gründungsmitglied der Maskengruppe Hurgler. Auch Vater und Mutter sind in der Maskengruppe aktiv und so konnte er sich dem Virus der Fasnet nie entziehen. In der kommenden Kampagne ist der 21-jährige nun mit Stolz Prinz Dominik I in seiner Heimatstadt Bad Schussenried.

Schön sei es zudem, so Präsident Markus Gögler, dass die Masken, die eigentlich aus dem Brauchtumsteil der Zunft stammten, sich mit den karnevalistischen Elementen der Narrenzunft identifizieren würden - und im Umkehrschluss sich auch die Mitglieder der karnevalistischen Gruppen in den Brauchtumsgruppen wiederfänden. Bad Schussenried sei eine Zunft, in der Brauchtum und Karneval bestens vereint seien und die ganze Bandbreite des fastnachtlichen Spektrums abdeckt sei, sagt der Präsident nicht ohne Stolz.