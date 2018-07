Giovanni Bertolazzi, Gewinner des letztjährigen Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs, tritt am Samstag, 28. Juli, im Bibliothekssaal Bad Schussenried auf. Anlässlich der „International Summer Academy of Music“, kurz ISAM, fördert der von Siegfried Weishaupt gestiftete Klavierpreis junge, international erfolgreiche Pianisten und erleichtert so deren Start ins Berufsleben. Giovanni Bertolazzi stammt aus Italien. Schon bald wurde der musikalisch hochbegabte Giovanni musikalisch gefördert und hat bereits mehr als 30 Preise in nationalen und internationalen Klavierwettbewerben gewonnen. Im Jahr 2017 gab er mit dem Klavierkonzert Nr. 2 von Franz Liszt sein Debüt im Teatro La Fenice in Venedig. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.