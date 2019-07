Der Gewinner des letztjährigen Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerbs gibt am Freitag, 2. August, von 20 Uhr an im Bibliothekssaal des Klosters Schussenried ein Konzert.

Als Teil der International Summer Academy of Music (ISAM) fördert der von Siegfried Weishaupt gestiftete Klavierpreis junge, international erfolgreiche und Pianisten und erleichtert so deren Start ins Berufsleben. Der Preisträger 2018, Nikita Tonkonogov, konzertierte bereits mit neun Jahren im Großen Saal des Tschaikowsky-Konservatoriums in Moskau, mit elf Jahren gab er seinen ersten Klavierabend. Nach Abschluss seines Studiums am Tschaikowsky-Konservatorium Moskau setzt er zurzeit seine Studien in Bern fort und spielt inzwischen auf vielen wichtigen Bühnen in Europa.

In seinem Programm am Freitag sind Werke von F. Chopin, F. Liszt, M. Ravel und R. Schumann. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.