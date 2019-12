Polizeichef übergibt Spendenscheck an Stadtkapelle Bad Schussenried

Nach dem Doppelkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg und des sMusikverein Stadtkapelle Bad Schussenried haben die Zuhörer kräftig gespendet. Der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber übergab jetzt im Beisein von Bürgermeister Achim Deinet den Scheck über 1250 Euro an die Vorsitzenden des Musikvereins, Nadine Stadler und Christian Blaser.

Rund 250 Gäste hörten im November das Benefizkonzert in der Stadthalle Bad Schussenried. Die Besucher waren erkennbar vom hohen musikalischen Niveau beider Kapellen begeistert. Der Spendenerlös ging je zur Hälfte an die Stadtkapelle Bad Schussenried und den Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm. Mit der Spende an die Stadtkapelle unterstützt die Polizei besonders die Jugendarbeit des Musikvereins. „Die Jugendarbeit von Vereinen wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger“, sagte Weber. „Sie bringt die jungen Menschen zusammen und macht sie fähig und stark für das Leben in der Gemeinschaft.“ Gerade in einer Zeit, in der die jungen Menschen vor den Bildschirmen zu vereinsamen drohten, sei diese Jugendarbeit äußerst wichtig. „Sie wird zum Kitt unserer Gesellschaft."