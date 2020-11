In Bad Schussenried hat die Polizei zwei Autofahrer gestoppt, die sich berauscht ans Steuer gesetzt hatten. Ein 37-Jähriger war gegen 12.30 Uhr in der Wilhelm-Schussen-Straße unterwegs. Einen 19-jährigen Autofahrer stoppten die Beamten gegen 17.45 Uhr in Olzreute. Bei beiden Autofahrern bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass die Männer Drogen genommen hatten. Im Krankenhaus wurde ihnen Blut abgenommen. Ihre Pkw mussten die Männer stehen lassen.