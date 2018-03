(sz) Die Polizei hat am Mittwochmorgen um ein Uhr einen Autofahrer gestoppt, der alkoholisiert am Steuer saß. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass der Autofahrer zuviel Promille im Blut hat. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Ein Labor untersucht es. Das Ergebnis soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 58-Jährige tatsächlich getrunken hatte. Sein Fahrzeug musste der Fahrer stehen lassen.