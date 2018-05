Polizei schnappt​ geflüchteten Sexualstraftäter

Eine 95-Quadratmeter-Wohnung in Ravensburg für 1100 Euro Kaltmiete, sozialer Wohnungsbau in Spaichingen für fast 12 Euro je Quadratmeter: Wohnen in Deutschland wird immer mehr zum Luxusgut.

Vor allem Familien haben es häufig schwer bei der Wohnungssuche. So wie Annett Deutsch und Uwe Fischer, die für sich und ihren Sohn im Babyalter in Tettnang und Umgebung eine Bleibe suchen. Wie sehr das an den Nerven zerrt, wird deutlich, als Annett Deutsch bei einer Podiumsdiskussion im März ans Mikrofon tritt.