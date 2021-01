104 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Landratsamt Tuttlingen für den Silvester- und den Neujahrstag gemeldet: 58 Fälle am Donnerstag, 31. Dezember, und 46 am Freitag, 1. Januar. Zudem gab es drei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus – einen am Silvestertag und zwei an Neujahr. Die 7-Tages-Inzidenz lag am Freitag bei 173,9 und steigt am Samstag auf 185.

Die Zahlen von Donnerstag, 31. Dezember, im Überblick: Trossingen (12), Tuttlingen (10), Spaichingen (9), Geisingen (5), Dürbheim (3), Deilingen (2), ...