Nicht um den entstandenen Schaden hat sich in der Nacht zum Donnerstag nach einem Unfall bei Bad Schussenried ein Autofahrer gekümmert. Am Donnerstagmorgen entdeckten Angehörige des Bauhofs zwischen Otterswang und Lufthütte mehrere beschädigte Betonpfeiler und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Anhand der Spuren gehen sie davon aus, dass der Unfall in der Nacht passierte. Der Unbekannte war kurz vor der Ortschaft Lufthütte nach rechts von der Straße abgekommen und gegen Betonpfeiler geprallt, die dort einen Hang abstützen. Der stark beschädigte Wagen dürfte im Laufe der Nacht abgeschleppt worden sein. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde der Unfall mit einem BMW X5, Baujahr 2001 bis 2006 verursacht. Die Ermittler bitten unter der Telefonnumer 07371/9380 um Zeugenhinweise. Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens an den Pfeilern.