Poledance-Studio gehört zum „Heldenländle“

Simone Fluhr und ihr Poledance-Studio in Bad Schussenried werden heute, Freitag, auf Regio TV Bodensee vorgestellt – in einem neuen Sendeformat namens „Heldenländle“.

Poledance – damit verbindet man oft Frauen, die sich in knapper Kleidung lasziv an der Stange räkeln. Eine schwierige Situation, vor allem wenn man im Ländlichen Raum ein Poledance-Studio aufmacht – so wie Simone aus Bad Schussenried. Lange kämpft sie dort gleichzeitig gegen Vorurteile und alte Denkmuster – für ihre kleine Akrobatikschule und die Anerkennung als Sportlerin. Wird der Kampf am Ende umsonst sein?

„Heldenländle“ ist eine neue Heimatainment-Sendung für Baden-Württemberg auf Regio TV Bodensee. Dort zeigen sich die wahren Helden von nebenan: Kellertüftler und Luftschlossbauer, Herzensbastler und Heimatbrauer, Vorwegsprinter und Ins-Ländle-Schauer. Das Team rund um die neue Fernsehsendung hat sich auf die abenteuerliche Suche nach genau diesen Helden unserer modernen Zeit gemacht. Besonders im Fokus stehen dabei Menschen, die Vorbilder in Sachen Heimatverbundenheit, Kreativität, Pioniergeist oder Nächstenliebe sind. Denn Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl, das so facettenreich ist, wie die Helden selbst, schreibt Regio TV.