Platz zwei für Hannah Reichle

Die Kunstradsportlerin Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried hat sich beim BW-Cup-Finale der Junioren den zweiten Platz gesichert. Der Wettkampf in Nebringen war zugleich der letzte Test vor der Junioren-DM am Samstag in Amorbach (Bayern).

Im Einer-Wettbewerb der Juniorinnen zeigte Hannah Reichle nach RMSV-Angaben eine sehr konzentrierte Kür ohne Bodenberührung. Jedoch musste sie bei der Kehrstandsteiger-Drehung aufgrund einer nicht korrekten Ausführung und bei der letzten Übung, die sie nicht mehr in der vorgegebenen Zeit zeigte konnte, hohe Prozentabzüge in Kauf nehmen. 148,71 Punkte schlugen am Ende für Reichle zu Buche.