Planungen für PV-Anlage in Otterswang konkretisieren sich

Der Schussenrieder Gemeinderat hat den Weg frei gemacht für den Bau einer Photovoltaikanlage in Otterswang. Das Gremium stellte am Donnerstagabend einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf. Die Pläne werden vier Wochen lang öffentlich ausgelegt, damit die Bürger Gelegenheit haben, sich dazu zu äußern.

Die freistehende Photovoltaikanlage soll entlang der Bahntrasse Ulm-Friedrichshafen, im Osten von Otterswang, entstehen. Der Antragsteller ist eine Privatperson aus Bad Schussenried, deren Name bisher noch nicht bekannt ist.

Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bad Schussenried-Ingoldingen hatte im Dezember 2018 die Ausweisung der Sonderbaufläche im Flächennutzungsplan für Otterswang genehmigt. Ebenfalls im Dezember 2018 hatte der Schussenrieder Gemeinderat dann die nötige Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. Seitens des Ortschaftsrats Otterswang gab es keine Einwände. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist nun der nächste Schritt getan.

Knapp ein Hektar ist die Fläche groß, die bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Konkret befindet sie sich östlich der Bahnlinie und südlich des Bahnübergangs Laimbacher Straße. Das Areal ist im geltenden Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Wie viel Energie auf dieser Fläche erzeugt werden könnte, ist im Moment noch unklar. Offen ist auch, ob der Antragsteller nachher auch den Solarpark betreiben würde. Es handelt sich um den Besitzer des Grundstücks. Wie die Verwaltung mitteilt, ist der Antragsteller bereit, einen mit der Stadt abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan auf eigene Kosten auszuarbeiten. Zudem verpflichtet er sich zur Planung und Durchführung des Bauvorhabens innerhalb einer noch zu bestimmenden Frist.

Vorläufiger Umweltbericht

Das Büro Menz hat die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt. Die endgültige Ausarbeitung des Umweltberichts erfolgt jedoch erst zu Beginn der Vegetationsperiode 2019. Der vorläufige Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der Lage des Gebiets die menschliche Gesundheit nicht gefährdet ist. Es ist möglich, dass Biber, Haselmaus und Fledermäuse auf der Fläche vorkommen. Insgesamt sei jedoch nur mit geringen Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt zu rechnen. Das Landschaftsbild wird sich durch die Errichtung der Anlage deutlich ändern. Jedoch ist dieses bereits durch die Bahnlinie und die nahe Kläranlage belastet. Das Büro Menz schlägt in seinem Bericht vor, den Burgtobelbach als Ausgleichsmaßnahme umzugestalten. Zudem sei es sinnvoll, die Entwicklung weiterer Feuchtgebiete zu prüfen. Dass eine Privatperson eine PV-Anlage dieser Größe bauen will, ist ungewöhnlich. Normalerweise agieren große Energiekonzerne wie die EnBW als Betreiber, so wie etwa im nahe liegenden Hervetsweiler bei Ingoldingen. Die frei stehende Photovoltaikanlage ähnelt dem geplanten Vorhaben in Otterswang. Sie befindet sich ebenfalls entlang der Bahngleise, ist jedoch mit sechs Hektar Fläche deutlich größer. Sie erbringt eine Leistung von 4,8 Megawatt.

Im Sinne des Landesentwicklungsprogramms für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerative Energien genutzt werden. Das Land fördert daher den Einsatz moderner Technologien zur Nutzung regenerativer Energien. Die neue Fassung des EEG hat die finanzielle Förderung von Photovoltaik-Freiflächen allerdings stark eingeschränkt. Gefördert werden nur noch Konversionsflächen, Seitenrandstreifen entlang von Autobahnen und Bahngleisen sowie versiegelte Flächen.