Pflegebetten aus Bad Schussenried helfen in der Ukraine

Die Johanniter aus dem Regionalverband Oberschwaben-Bodensee bringen Hilfe ins Kriegsgebiet der Ukraine. Die Ehrenamtlichen haben zwölf Pflegebetten mit Zubehör aus dem Seniorenzentrum Haus Regenta in Bad Schussenried abgeholt. Diese gingen dann mit einer größeren Anzahl an weiteren Pflegebetten sowie dringend benötigten Pflege- und Verbandmaterialien, Bettwäsche und Inkontinenzmitteln mit einem 40-Tonner der Johanniter-Weihnachts-Trucker in den Osten der Ukraine, nach Dnipro.

Seit Anfang März sammeln und transportieren die Johanniter laut Pressemitteilung Pflegebetten und Pflegehilfsmittel für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Dabei gingen die Hilfstransporte bisher vor allem nach Riwne im Westen der Ukraine, wo die Pflegebetten dringend für die vielen verletzten Flüchtlinge gebraucht werden.

Seit dem Kriegsbeginn engagieren sich die Johanniter aus Bad Schussenried und den anderen Standorten im Regionalverband in der Hilfe für die Ukraine, wie es der Ortsbeauftragte Hans Klein hervorhebt, „aber eben mit zusätzlichen Pflegeeinheiten, damit die Verletzten nicht auf dem Boden liegen müssen“. Dank vieler Pflegeinrichtungen aus der Region, so wie jetzt das Haus Regenta, konnten schon fünf große Transporte mit Pflegebetten in das Kriegsgebiet gebracht werden.

Der neue Transport machte sich jetzt auf den Weg nach Dnipro. Von dort sei diese Hilfe konkret angefragt worden. Die Stadt habe aufgrund der aktuellen Lage Priorität. Und doch fahre immer auch die Sorge mit, ob die Helfer auch wieder gesund zurückkommen. Dann kam die gute Nachricht: „Unsere Betten sind gut in Dnipro angekommen und auch schon aufgebaut und im Einsatz“, erfuhr Jessica Flemming, Projektbetreuerin der Johanniter. Es war eine richtige Erleichterung, da nach der Verabschiedung der Fahrer der Flughafen von Dnipro total zerbombt worden war. Da blieb nur die Hoffnung, dass alles gut geht.