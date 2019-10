25 Titelträger in verschiedenen Kategorien sind bei der Abschlussfeier des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in der Reithalle Bad Schussenried geehrt worden. Ausgezeichnet wurden auch die Zweit- und Drittplatzierten der jeweiligen Kreismeisterschaftswertung.

Kategorie Breitensport: Bei den Fahrern holte sich am Ende Tobias Würstle (RSC Rupertshof) den Titel. In der Reitwertung der Erwachsenen siegte Marielle Brenner (RFV Bad Schussenried) und bei den Junioren Theresa Kranz (RFV Reinstetten).

Kategorie Fahrsport: Repräsentanten des RFV Bad Schussenried dominierten die Fahrprüfungen in der diesjährigen Turniersaison deutlich. Kreismeister der Fahrer wurde Jürgen Boos. Im U25-Gesamtklassement setzte sich Lenoie Ederle durch. Im Schussenrieder-Weiße-Cup heißt der Meister wie schon im Vorjahr Matthias Walser (RFV Bad Schussenried). Darüber hinaus waren drei Sportler des RFV Bad Schussenried auch auf württembergischer Ebene erfolgreich. Noemi Ederle wurde württembergische U16-Meisterin im Wettbewerb der Zweispänner-Großpferde. Matthias Walser holte sich die württembergische U25-Vizemeisterschaft bei den Einspänner-Großpferden. Im U25-Klassement der Zweispänner-Großpferde heißt die württembergische Vizemeisterin Leonie Ederle.

Kategorie Voltigieren: Hier gingen diverse Kreismeistertitel an die RVG Biberach. Gold im Gruppenwettbewerb holte sich das Team aus der Kreisstadt (Sina Oppolzer, Franziska Traube, Annika Thömmes, Florine Bleher, Jana Nickolaus, Laetizia Balandis und Franka Eble) mit Longenführerin Julia Modersitzki. Im Junioren-Einzel siegte Jana Nickolaus, im Senioren-Einzel (Ü18) Sina Oppolzer und im Senioren-Doppel Sina Oppolzer und Jana Nickolaus (alle RVG Biberach). Longenführerin war jeweils Julia Modersitzki.

Bei den Einsteigern Einzel wurde Angelina Hack (RFV Ingoldingen/Longenführerin Conny Aich) Kreismeisterin. Im Nachwuchs-Doppel holten Mirjam Berg und Conni Müller (RFV Ingoldingen/Longenführerin Conny Aich) den Sieg.

Kategorie Dressur: In der Dressur der Leistungsklasse (LK) 1+2 (+3) auf M**-Niveau konnte sich Vorjahressiegerin Nicole Kohler (RC Rißegg) erneut den Titel Kreismeisterin sichern. In der Dressur der LK 3 (+4) auf M*-Niveau gelang Cathrine Gräser (RC Rißegg) der Sprung auf das oberste Treppchen. Den Kreismeistertitel in der Dressur der LK 4 (+5) holte sich Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried).

Talisha Weiß erste U11-Meisterin

In der U18-Dressur stellten sich die Teilnehmer den Anforderungen der Klasse A. Kreismeisterin 2019 ist Nelly Kohler (RC Rißegg). Auf E-Niveau wurde in der U16 der Kreismeister ermittelt: Diesen gewann Sarah Chiara Ott (PF Lußhof Laupheim). Für die Altersklasse U14 wurde ein Wettkampf auf Reiterwettbewerb-Niveau angeboten. Hier hatte am Ende Anna Hammer (RSC Rupertshof) die Nase vorne. Erstmal wurde auch in der U11 ein Kreismeistertitel vergeben, Punkte für diese Wertung konnten ebenfalls bei Reiterwettbewerben bei diversen Turnieren gesammelt werden. Kreismeisterin wurde Talisha Weiß (RFV Schwendi).

Kategorie Springen: Die Titelträgerin im Springen der Leistungsklasse (LK) 4 (+5) heißt Monique Weckenmann (RF Uttenweiler). Für die U18-Teilnehmer gab es eine Wertung auf A-Niveau, in der zwei Reiterinnen auf Rang eins landeten: Kira Schänzle (RV Moosbeuren) und Amelie Nieß (RV Mietingen). In der U16 bekam Jannik Ege (RC Rißegg) die Goldmedaille umgehängt. In der U14 setzte sich Alena Winter (RFV Rot/Rot) durch.

Kategorie Vielseitigkeit: Kerstin Henkelmann (RV Sulmingen) setzte sich in der Kreismeisterschaftswertung in der Kategorie Vielseitigkeit VA und VL gegen die Konkurrenz durch. In der U18 ging Gold an Theresa Beutel (RFV Eberhardzell).