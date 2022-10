Pferd geht durch und beschädigt in Bad Schussenried zwei Autos

Ein Pferd ist am Montag in Bad Schussenried durchgegangen und hat dabei zwei Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei war ein 71-jähriger Mann mit seinem Kaltbluthengst gegen 14.30 Uhr am Rande einer Veranstaltung in der Georg-Kaeß-Straße. Das Pferd geriet außer Kontrolle und drehte sich mehrmals. Der angehängte Pflug streifte einen geparkten Mercedes. Danach lief das Pferd die Gartenstraße entlang und trat gegen einen weiteren geparkten Mercedes. Dort ließ sich das Pferd wieder beruhigen. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 6000 Euro.