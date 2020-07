Pfarrer ruft Gläubige dazu auf, mehr Mut zu zeigen

„Ein wenig Mut tut immer gut“ war das Motto des diesjährigen ökumenischen Gottesdienstes auf der Burghofterrasse. Trotz den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und der labilen Wetterlage pilgerten gut 100 Besucher mit Gesichtsmasken auf das Burghofareal. Zelebriert wurde die feierliche Zusammenkunft der Christen aus der oberen Schussentalregion seitens der katholischen Kirchengemeinde von Elvira Schlichting in ihrer Eigenschaft als Gemeindereferentin und von Pfarrer Georg A. Maile seitens der evangelischen Kirchengengemeinde Bad Schussenried. Die Josefskapelle Bad Schussenried bgleitete mit ihrem musikalischen Leiter Norbert Schmidberger den Gottesdienst und spielte danach noch einige Unterhaltungsstücke.

Im Mittelpunkt einer biblischen Betrachtung stand ein Ausschnitt aus dem Buch der Könige, in dem über den Gemütszustand des damals amtierenden Propheten Elia sehr viel Aufschlussreiches und vor allem Menschliches zu erfahren war. Der Gottesmann Elia schien unter der Last seiner verantwortungsvollen Aufgabe zu kapitulieren. Ja, es verließ ihn der Mut und das ging soweit, dass er nicht mehr leben wollte und er seufzte: „Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben.“ Pfarrer Georg A. Maile sagte, es sei schon oftmals eine enorme Belastung, was uns Menschen im Leben alles zugemutet werde. Daraus resultiere oft eine verständliche Mutlosigkeit. Wörtlich meinte er: „Wer dagegen mutig ist, geht oft ein Risiko ein.“ Als Beispiel führte er an, wenn vor allem ältere Menschen in ein Alten- oder Pflegeheim kämen, in ein ihnen meist vollkommen fremdes Umfeld. Dies könne den Gemütszustand gehörig durcheinander bringen und kurzzeitig mutlos machen.

Wer hingegen glauben könne, der fasse mit dem Beistand Gottes und seiner Hilfe neuen Mut. Passend dazu das Lied „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut,“ als Sologesang von Pfarrer Maile mutig mit seiner Bass-Baritonstimme einwandfrei vorgetragen. In einer Schlussbetrachtung betonte Gemeindereferentin Elvira Schlichting die Wichtigkeit, dass Christen dazu berufen sind, anderen Menschen Mut zuzusprechen und mutig im Alltag für die Sache Gottes einzutreten. Die Kollekte in Höhe von 330 Euro wird der ökumenischen Hospizarbeit in Bad Schussenried und Bad Buchau und Umgebung zukommen.