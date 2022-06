Pensionärstreffen findet wieder statt

Nach zwei Jahren Pandemie findet das Pensionärstreffen Bad Schussenried des ZfP Südwürttemberg in diesem Jahr wieder statt. Termin ist am Mittwoch, 6. Juli. Ehemalige Mitarbeitende werden um 16 Uhr im Personalcasino am Standort Bad Schussenried empfangen. Die Regionaldirektion Donau-Riss im ZfP, Dr. Bettina Jäpel und Christoph Vieten, freut sich darauf, wieder altbekannte Gesichter zu sehen. Die Gäste werden bei dem Treffen auch Informationen und Neuigkeiten aus dem Unternehmen erhalten, außerdem spielt die hauseigene Musikkapelle und die Küche kreiert ein mehrgängiges Menü. Für eine bessere Planung ist eine Anmeldung erforderlich bis Mittwoch, 22. Juni, bei Bernadette Blum, Sekretariat der Klinikleitung, unter Telefon 07583/33-1301 oder per E-Mail an bernadette.blum@zfp-zentrum.de.