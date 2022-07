Pensionäre des ZfP treffen sich in Bad Schussenried

Nach zwei Jahren Pause konnte das Pensionärstreffen in Bad Schussenried vergangene Woche wieder stattfinden. Etwa 100 ehemalige und langjährige ZfP-Mitarbeitende kamen im Casino Bad Schussenried bei musikalischer Unterhaltung der ZfP-Hauskapelle zusammen.

Das ZfP sei bisher gut durch die Pandemiekrise gekommen, blickte Christoph Vieten, Regionaldirektor Donau-Riss, zurück. Dies sei der Verdienst der vielen engagierten Mitarbeitenden, bedankte er sich. Regionaldirektorin Bettina Jäpel, die ihr Amt offiziell Anfang 2020 übernahm, hatte sich bisher nicht bei den Pensionärinnen und Pensionären vorstellen können. Zudem informierte Jäpel die Gäste über den Tod des langjährigen Pflegedirektors und Geschäftsleitungsmitglieds Hans-Peter Elsässer-Gaißmaier, der kürzlich verstorben ist. „Wir alle sind zutiefst bestürzt“, betonte die Regionaldirektorin.

Darüber hinaus informierten Jäpel und Vieten über die Neuerungen in den vergangenen Jahren wie den Neubau des Fachpflegeheims Mariotte-Glocker-Haus, die neue Abteilung in Biberach am Hauderboschen, die Schließung und Verlagerung der Demenzstation in Bad Schussenried. Die Forensische Klinik sei ständig überbelegt, eine Schaffung von weiteren Behandlungsplätzen am Standort sei jedoch nicht geplant, informierte der Regionaldirektor. Vielmehr ginge es darum, die beengten räumlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und mehr Platz für die Patientinnen und Patienten zu schaffen. Als Ausblick ging er auf die geplante Sanierung des alten Gustav-Mesmer-Hauses ein.