Die Schussenrieder Vereine laden am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, zum Parkfest aufs Klosterareal in Bad Schussenried ein. Die Festbesucher werden an beiden Tagen genauso bewirtet und musikalisch unterhalten wie die Teilnehmer der Radtouristikfahrt Tour de Barock, die am Sonntag zum 25. Mal ausgetragen wird.

Auftakt und Bieranstich ist am Samstag um 18 Uhr mit dem Musikverein Steinhausen-Muttensweiler. Von 20 Uhr an wird das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Schweden übertragen. Gefeiert wird bis 1 Uhr.

Es klingt von früh bis spät

Am Sonntag ist von 11 bis 19 Uhr einiges geboten: Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Reichenbach, danach unterhält die Jugendkapelle Bad Schussenried die Besucher. Die Musikkapelle Otterswang lässt den Tag ausklingen.

In diesem Jahr richten Musikverein Stadtkapelle, der Schützenverein, der neue Chor Liederkranz Bad Schussenried und die Maskengruppe Riedmeckeler Kleinwinnaden das Fest aus.

Auch an die Kleinsten haben die Veranstalter gedacht: Ein Kinderprogramm und Kinderbetreuung bieten der Turnverein am Samstag von 18 bis 21 Uhr und die Stadtkapelle am Sonntag von 14 bis 17 Uhr an.