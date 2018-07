Die Polizei sucht nach einem weißen Fahrzeug, dessen Fahrer am Samstag in Bad Schussenried einen Unfall verursacht hat. Zwischen 10.30 und 18.30 Uhr parkte der Renault laut Polizei auf einem Parkplatz in der Schulstraße. In dieser Zeit fuhr ein anderes Fahrzeug dagegen und beschädigte es. Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer. Er hinterließ weder Name noch Adresse. Die Polizei fand jedoch Spuren, weswegen nun bekannt ist, dass der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war. Die Polizei sucht nun den Autofahrer und sein Fahrzeug. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf ungefähr 12 000 Euro.