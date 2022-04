Osterkonzert der Stadtkapelle Bad Schussenried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Eröffnungsstück „Concerto d Amore“ des Komponisten Jacob de Haan hat die Stadtkapelle unter der Leitung von Manuel Zieher bei ihrem Osterkonzert einen schönen Einstieg in einen abwechslungsreichen Konzertabend gefunden. Mit ihrem Charme führten Milena Maier und Ann Sophie Mayerföls durch das Programm und gaben hilfreiche Erklärungen zu den Stücken.

Auch die weiteren Musikstücke des Abends kamen aus der Feder zeitgenössischer Komponisten, zum Beispiel „Heavens Glory“ von Mario Bürki. Anschließend dirigierte der Vizedirigent Norbert Schmidberger das Posaunensolo „Trombone Rag“. Die Posaunisten Christian Blaser, Manuel Zieher, Manuel Saiger und Christoph Mohr überzeugten das Publikum von ihrem Können. Bei der „Fanfare for the Common Man“ von Aaron Copland waren vor allem die Trompeten und Flügelhörner gefordert. Mit der Ouvertüre aus „Lawrence of Arabia“ von Maurice Jarre waren orientalische Klänge und Melodien zu hören. Mit dem gefühlvollen Trompetensolo „Nächtliche Tränen“ begeisterte Norbert Schmidberger das Publikum. Eine Reise in die 20er Jahre machte die Stadtkapelle mit dem Medley „The Crazy Charleston Era“. Den Schluss des Konzertes bildete der „Venezia-Marsch“. Mit der ruhigen Zugabe „Abendmond“ von Thiemo Kraas gedachte die Stadtkapelle dem kürzlich verstorbenen Posaunisten Alexander Hohl.

Während des Konzerts durfte der Vorsitzende des Blasmusikkreisverbandes Michael Ziesel zehn Musiker der Stadtkapelle auszeichnen. Für 50 Jahre aktives Wirken bei der Stadtkapelle wurden Walter Hermanutz, Josef Fügner, Albert Metzger, Fridolin Hess und Josef Westhäußer mit der Ehrennadel mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet. Seit drei Jahrzehnten ist Sabrina Müller bei der Stadtkapelle im Einsatz, sie wurde mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Zehn Jahre mit dabei sind Lorenz Rehberg, Thorsten Walser und Dieter Patzer, sie erhielten die Ehrennadel in Bronze. Für 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit als Jugendleiterin und Schriftführerin wurde Franziska Hohl mit der Ehrenmedaille in Bronze geehrt.