Ortsdurchfahrt Reichenbach gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Reichenbach ist vom 28. Juni bis 16. August für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Schussenrieder Stadtverwaltung mit. Die Ortsdurchfahrt wird saniert und die Asphaltdecke erneuert.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt beginnt an der Kreuzung Schussenrieder Straße/Steinhauser Straße und endet in Höhe der Steinhauser Straße 13. Die Asphaltarbeiten beginnen ebenfalls an der Kreuzung Schussenrieder Straße/Steinhauser Straße und enden am Ortsausgang von Reichenbach in Richtung Sattenbeurer Kreuzung. Für den Fußgängerverkehr ist während der Arbeiten ein gesicherter Notweg durch den Arbeitsstellenbereich eingerichtet.

Der Fahrzeugverkehr der L283 aus Richtung Bierstetten kommend in Fahrtrichtung Biberach wird in Reichenbach von der L 283 Schussenrieder Straße über die K 7556 Schussenrieder Straße nach Bad Schussenried umgeleitet. In Bad Schussenried wird die Umleitung am Kreisverkehr Saulgauer Straße in Richtung Riedlingen/Bad Buchau bis zur Abzweigung L 275/L 283 Fahrtrichtung Biberach fortgeführt. Der Verkehr der L 283 aus Richtung Bad Buchau kommend in Fahrtrichtung Bad Saulgau/Reichenbach wird an der Sattenbeurer Kreuzung geradeaus in Richtung Bad Schussenried und in Bad Schussenried am Kreisverkehr über die Saulgauer Straße nach Reichenbach umgeleitet. Der Verkehr von Biberach/Steinhausen kommend in Fahrtrichtung Bad Saulgau, wird an der Sattenbeurer Kreuzung links in Richtung Bad Schussenried und in Bad Schussenried am Kreisverkehr über die Saulgauer Straße nach Reichenbach umgeleitet.