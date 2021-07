Ortsdurchfahrt Reichenbach einen Monat gesperrt

Im Schussenrieder Teilort Reichenbach wird vom 2. August bis 10. September die Ortsdurchfahrt saniert. In diesem Zeitraum ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Umleitung für den überörtlichen Fahrzeugverkehr erfolgt von Bierstetten kommend über die K8275/K 7556 nach Allmannsweiler, weiter über die K 7586 Richtung Bad Buchau bis zur Auffahrt auf die L 275 (Umgehungsstraße) Richtung Bad Schussenried/Biberach. Der Verkehr der K 7586 Braunenweiler in Fahrtrichtung Bad Schussenried wird in Allmannsweiler über die K 7586 Richtung Bad Buchau und die bestehende Umleitungsbeschilderung geführt. Der Verkehr der K 7558 Hopferbach in Fahrtrichtung Bad Saulgau wird in Hopferbach über die K 7558, von hier übe die K 7556 Richtung Bad Schussenried, in Bad Schussenried über die L 275 Richtung Bad Buchau/L 283 Ingoldingen und weiter auf der L 275 Umgehungsstraße Bad Buchau bis zur Abfahrt auf die K7586 nach Allmannsweiler und weiter über die K 7556/K 8275 und L 283 Bierstetten umgeleitet. Der Verkehr der K 7556 aus Richtung Bad Schussenried in Fahrtrichtung Bad Saulgau wird in Bad Schussenried über die L 275 Richtung Bad Buchau/L283 Ingoldingen und die bestehende Umleitung geführt. Der Verkehr der L 283 Steinhausen/Biberach in Fahrtrichtung Bad Saulgau wird von der L 283 über die L 275 Richtung Bad Buchau und die bestehende Umleitung umgeleitet. Daher kann die Bushaltestelle an der Schussenrieder Straße nicht angefahren werden. Für diesen Zeitraum wird beidseitig eine Bedarfshaltestelle im Bereich „Zum Wiesengrund“ nach der Einfahrt von der L 283 kommend eingerichtet.