Ortsdurchfahrt Otterswang bis Ende des Jahres gesperrt

Seit Mitte April laufen die Kanalerneuerungsarbeiten in der Laimbacher Straße (K 7559) sowie Arbeiten an der Trinkwasserverbundleitung von Otterswang nach Laimbach und am Neubau des Geh- und Radweges von Otterswang nach Laimbach. Die Laimbacher Straße (K 7559) ist seit dem Baubeginn der Schussenbrücke gesperrt. Dieser Abschnitt bleibt bis zur Fertigstellung auch noch voraussichtlich bis Ende Oktober 2022 gesperrt. Anliegerverkehr wird nach MItteilung der Stadt Bad Schussenried aber weitgehend möglich sein. Die Zufahrt zur Gaststätte am Schwaigfurter Weiher wird während der Bauzeit jeweils von Otterswang oder von Laimbach möglich sein, teilt die Stadt weiter mit.

Im Zuge von Kanal-, Wasser- und Straßenbauarbeiten muss darüber hinaus die Ortsdurchfahrt von Otterswang (L 284) von Bad Schussenried kommend bis zunächst zur Kreuzung Meinrad-von-Au-Straße und im weiteren Verlauf bis zur Kreuzung der K 7558 (Hopferbacher Straße) für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Der Zeitraum der Sperrung erstreckt sich voraussichtlich vom 7. Juni bis Ende 2022. Anliegerverkehr wird auch hier weitgehend möglich sein.

Der Verkehr der L 284 von Bad Schussenried nach Aulendorf wird in Bad Schussenried beim Kreisverkehr „Fa. Liebherr“ zum Kreisverkehr „Aldi“ und von dort über die L 275 (Umgehungsstraße) zum Kreisverkehr „Buchauer Straße“ und im weiteren Verlauf über die K 7556 Richtung Reichenbach und auf Höhe der Abzweigung der K 7558 Richtung Hopferbach nach Otterswang geleitet. Der Verkehr von Aulendorf nach Bad Schussenried wird entsprechend in entgegen gesetzter Richtung geleitet, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.

Im Zuge dieser Bauarbeiten ist es auch nicht möglich die Bushaltestelle „Otterswang Rathaus“ in Otterswang für den oben genannten Zeitraum anzufahren. Es wird dafür eine Bedarfshaltestelle an der Kreuzung der Meinrad-von-Au-Straße und der asphaltierten Gemeindestraße, die die L 284 und die K 7558 miteinander verbindet (Torgasse), eingerichtet. Die Ankunft- und Abfahrtzeiten der Busse verändern sich dabei nicht.

Zum Schutz der Wartenden an der Bedarfshaltestelle wird die asphaltierte Gemeindestraße (Torgasse) für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Eine Zufahrt über den Gemeindeverbindungsweg nach Otterswang vom Zellersee kommend oder auch umgekehrt ist somit nicht möglich. Für die Landwirtschaft wird eine Ausweichstrecke eingerichtet. Für den Fußgängerverkehr in Otterswang wird während der Durchführung der Maßnahme ein gesicherter Notweg mit einer Mindestbreite von 1,30 m durch den Arbeitsstellenbereich eingerichtet.