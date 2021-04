Ohne Führerschein und mit Drogen

Die Polizei hat am Sonntag einen Autofahrer in Bad Schussenried ohne Fahrerlaubnis, aber mit Drogen am Steuer erwischt.

Dem Polizeibericht zufolge kontrollierten Beamte gegen 16.45 Uhr den Fiatfahrer in der Aulendorfer Straße. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm.

In der Wohnung des 43-Jährigen fand die Polizei Drogen. Sie stellten das Marihuana sicher. Darüber hinaus mussten die Beamten feststellen, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Außerdem erhält die Führerscheinstelle einen Bericht.