Der Obst- und Gartenbauverein Bad Schussenried und die Schussenrieder Nabu-Ortsgruppe bieten am 30. Juni eine Tagesfahrt an den Bodensee und das Westallgäu an. Das Programm in Stichworten: Führung durch das Naturschutzgebiet Eriskircher Ried mit seinen seltenen Arten; Mittagessen in einer Brauereigaststätte; Führung durch eine Staudengärtnerei; unterhaltsamer Abschluss mit Weinprobe in einer traditionellen Rädlewirtschaft und Informationen über den Weinanbau im östlichen Bodenseegebiet.

Abfahrt ist um 8 Uhr ab Bad Schussenried, Rückkehr gegen 20 Uhr. Der Preis beträgt 40 Euro für Mitglieder und 45 Euro für Nichtmitglieder und schließt die Busfahrt, die Weinprobe und alle Führungen ein.