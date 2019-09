Die Katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau lädt in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Bad Schussenried alle alleinerziehenden Mütter und Väter zu einem offenen Treff am Sonntag, 22. Septmeber, von 10 bis 13 Uhr ins Katholische Gemeindezentrum St. Magnus (Klosterhof 5 in Bad Schussenried) ein.

Beginn ist um 10 Uhr mit einem Brunch. Alle Teilnehmer bringen eine Kleinigkeit mit, um miteinander zu teilen. Getränke gibt es vor Ort.