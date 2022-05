Eine dreitägige spirituelle Pilgerwanderung auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg bietet der Verein der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg nach Pfingsten an. Von Mittwoch bis Freitag, 8. bis bis10. Juni, gehen die Pilger zu den Oberschwäbischen Wallfahrtsorten von Bad Schussenried, Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Michelwinnaden und zurück nach Bad Schussenried. Das Ehepaar Egon und Rita Oehler nehmen die Pilger mit auf ihre Wanderung durch die einzigartige, wunderschöne oberschwäbische Landschaft. Am Freitag, 10. Juni, begleitet Weihbischof Thomas Maria Renz die Pilger und feiert mit ihnen den Abschlussgottesdienst in Bad Schussenried. Die Übernachtungen finden in der Schwäbischen Bauernschule statt. Ein Begleitfahrzeug versorgt die Pilger mit Essen und Getränken. Anmeldung und nähere Informationen gibt das Ehepaar Egon und Rita Oehler unter Telefon 07581 / 27 43 und unter www.oberschwaebischer-pilgerweg.de Foto: privat